Spordikeskus jääb, helikopteriplats kolib

Anna Zvereva

Anna Zvereva

Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles Hiiu Lehele eile, et vallavalitsus otsib lahendust, et jätkuvalt saaks kasutada kopteriplatsi haigla juures ja ka protsess uue spordikeskuse rajamiseks saaks plaani­päraselt jätkuda. Konflikt Hiiumaa uue spordikeskuse ja haigla helikopteri maandumis­platsi vahel on saamas lahendust – helikopteri­plats kolib, uue ehitamist rahastab omavalitsus.Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles Hiiu Lehele eile, et vallavalitsus otsib lahendust, et jätkuvalt saaks kasutada kopteriplatsi haigla juures ja ka protsess uue spordikeskuse rajamiseks saaks plaani­päraselt jätkuda.

Sildid: kopteriplats, maandumis­plats, spordikeskus