Selveri ostjad annetasid laste heaks 2900 eurot

Teisipäeval andsid Hiiumaa Selveri juhataja Krista Metsand ja kauba kategooriajuht Mare Lutter-Kaar Hiiumaa haiglale üle heategevuskampaania “Koos on kergem” käigus kogutud 2900 eurot.Annetuse võttis vastu haigla juhatuse liige Tõnis Siir, kes tänas annetuse eest ja ütles, et kogutud annetusega saadab haigla oma töötajad imikute elustamise kursusele.





Autor: Sigrid Leigri Sigrid Leigri | Hiiu Leht

