SAKi kahtlused ei leidnud kinnitust

Mullu andis kahelt metssealt võetud vereproov testides sigade Aafrika katku kahtluse, õnneks kordus­testid kinnitasid, et SAKi Hiiumaal ei ole.

Keskkonnaameti koostatud operatiivsete küttimis­andmete tabelis on kirjas, justkui oleks Hiiumaal hukatud üks sigade Aafrika katku (SAK) kahtlusega metssiga.

Hiiumaa jahimeeste seltsi (HJS) tegevjuht Anu Sarapuu kinnitas, et tegu peab olema kellegi inimliku eksimusega, kuna üheltki Hiiumaal lastud sealt SAKi leitud pole. “Siis oleks kõik häirekellad juba punases,” ütles Sarapuu.

Järelpärimisele vastas keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader, et mullu septembris kütiti Tahkuna jahipiirkonnas üks metssiga, kelle puhul tuvastati algse testiga (ELISA) oktoobris seakatku positiivne tulemus. Samas kordustestiga (IPT) SAKi antikehasid ei leitud ja tervikuna loeti proov negatiivseks. Sama kordus Suuremõisa jahipiirkonnas kütitud metsseaga, kellelt võetud proovi analüüsiti mullu novembris.

Sarapuu lisas, et selliseid asju võib ette tulla juhul, kui vereproov ei ole korrektselt võetud ja põhjalikum kordustest annab sellele lõpliku ja õige vastuse.

Kokku on keskkonnaameti andmetel Hiiumaa jahimehed jaanuari lõpu seisuga küttinud 1024 metssiga, hukkunutena on leitud neli. Sellega on jahi­mehed täitnud 74 protsenti metssigade küttimiskohustusest, mis Hiiu maakonnas oli tänavu Eesti maakondadest suurim, 1400 isendit.

Suuruselt järgmine on Saare­maa küttimiskohustus, 900, millest on lastudnb 73 protsenti ehk 657 isendit.

Autor: Harda Roosna Mullu andis kahelt metssealt võetud vereproov testides sigade Aafrika katku kahtluse, õnneks kordus­testid kinnitasid, et SAKi Hiiumaal ei ole.

Keskkonnaameti koostatud operatiivsete küttimis­andmete tabelis on kirjas, justkui oleks Hiiumaal hukatud üks sigade Aafrika katku (SAK) kahtlusega metssiga.

Hiiumaa jahimeeste seltsi (HJS) tegevjuht Anu Sarapuu kinnitas, et tegu peab olema kellegi inimliku eksimusega, kuna üheltki Hiiumaal lastud sealt SAKi leitud pole. “Siis oleks kõik häirekellad juba punases,” ütles Sarapuu.

Järelpärimisele vastas keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader, et mullu septembris kütiti Tahkuna jahipiirkonnas üks metssiga, kelle puhul tuvastati algse testiga (ELISA) oktoobris seakatku positiivne tulemus. Samas kordustestiga (IPT) SAKi antikehasid ei leitud ja tervikuna loeti proov negatiivseks. Sama kordus Suuremõisa jahipiirkonnas kütitud metsseaga, kellelt võetud proovi analüüsiti mullu novembris.

Sarapuu lisas, et selliseid asju võib ette tulla juhul, kui vereproov ei ole korrektselt võetud ja põhjalikum kordustest annab sellele lõpliku ja õige vastuse.

Kokku on keskkonnaameti andmetel Hiiumaa jahimehed jaanuari lõpu seisuga küttinud 1024 metssiga, hukkunutena on leitud neli. Sellega on jahi­mehed täitnud 74 protsenti metssigade küttimiskohustusest, mis Hiiu maakonnas oli tänavu Eesti maakondadest suurim, 1400 isendit.

Suuruselt järgmine on Saare­maa küttimiskohustus, 900, millest on lastudnb 73 protsenti ehk 657 isendit.

Sildid: Aafrika katk, metssiga