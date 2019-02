Õpetavad tööst rõõmu tundma

Metsandusettevõtja Martti Vesingi tutvustab Belgiast pärit praktikantidele Hiiumaa metsi ja metsa­tööd, belglased omalt poolt õpetavad, kuidas tööst rõõmu tunda.Möödunud nädalal olid Hiiumaal Martti Vesingi ette­võttes OÜ VMV Metsa­hooldus siinsete metsadega tutvumas õpilased Belgiast.Selgub, et belglased on Vesingi juures praktikal juba kolmandat korda. Esimest korda jõudsid nad siia läbi Hiiumaa ametikooli, edasi on nad Vesingiga juba otse kontakti võtnud. “Ilmselt olen sattunud kuskile nende listidesse,” oletas ta.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

Möödunud nädalal olid Hiiumaal Martti Vesingi ette­võttes OÜ VMV Metsa­hooldus siinsete metsadega tutvumas õpilased Belgiast.

Selgub, et belglased on Vesingi juures praktikal juba kolmandat korda. Esimest korda jõudsid nad siia läbi Hiiumaa ametikooli, edasi on nad Vesingiga juba otse kontakti võtnud. “Ilmselt olen sattunud kuskile nende listidesse,” oletas ta. Metsandusettevõtja Martti Vesingi tutvustab Belgiast pärit praktikantidele Hiiumaa metsi ja metsa­tööd, belglased omalt poolt õpetavad, kuidas tööst rõõmu tunda.Möödunud nädalal olid Hiiumaal Martti Vesingi ette­võttes OÜ VMV Metsa­hooldus siinsete metsadega tutvumas õpilased Belgiast.Selgub, et belglased on Vesingi juures praktikal juba kolmandat korda. Esimest korda jõudsid nad siia läbi Hiiumaa ametikooli, edasi on nad Vesingiga juba otse kontakti võtnud. “Ilmselt olen sattunud kuskile nende listidesse,” oletas ta.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: belgia, Martti Vesingi, Metsa­hooldus, metsa­tööd, praktikantid