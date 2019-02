Miks nüüd äkki ei saa?

Eile vastas majandus- ja taristuminister Kadri Simson riigikogu Isamaa fraktsiooni liikme Raivo Aegi arupärimisele, et talvisel navigatsiooniperioodil pole Rohuküla–Heltermaa parvlaevaliinil sarnaselt suvega päevas 12 reisi tegemine meresõidu­ohutuse tõttu võimalik.

Minister vist ei mäleta, et vaid kaks aastat tagasi oli see siiski võimalik. Nimelt teatas jaanuaris 2017 TS Laevad müügi- ja teenusevaldkonna juht Pille Kauber Hiiu Lehele, et pühapäevast neljapäevani on Hiiumaa liinil sõiduplaanijärgselt kuus väljumist kummastki sadamast, reedeti seitse ja laupäeviti viis.

Jah, kuus reisi tehti, kuid kehtima hakkas talvine sõiduplaan, mis tähendab, et ühe reisi pikkuseks koos laeva laadimise ja lossimisega oli kaks tundi.

Miks ei ole kuus väljumist kummastki sadamast enam võimalik? Just seda, et aastaringselt oleks kuus põhireisi, millele kevadsuvisel ajal reise lisataks, taotles nii Hiiu maavalitsus üleeelmisel kui Hiiumaa vald ja ettevõtjad eelmisel aastal.

Tänase lehe arvamusküljel ütleb TS Laevad juhatuse esimees Jaak Kaabel, et navigatsiooni mõttes saab ka tööpäeviti panna sõitma kaks laeva täpselt nagu talvistel reedetel ja pühapäevadel. “Kuid see ei ole see, mida Hiiumaa vallavalitsus soovib,” ütleb Kaabel.

Mida vallavalitsus tema arvates siis soovib? Kas on võimalik veel selgemalt öelda, et hiidlasi ei rahulda vaid viis väljumist kummastki sadamast ehk kümme reisi päevas?

Laeva suvine sõiduaeg tund ja 15 minutit pole olnud peamine soov, aga sellega minister maanteeameti ja TS Laevade soovimatust hiidlastele vastu tulla just õigustab.

Kuigi TS Laevad on tõstnud kilbile täituvuse, on hiidlaste jaoks oluline ka reiside sagedus.

