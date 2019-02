Meeste tulemused liigatennises

SEB liigatennise meeste kolmandas liigas on sel hooajal toimunud juba 17 üksikmängu turniiri.

Erandlikult vaid 21 osalejaga (samal ajal toimusid Eesti klubide KV esimese etapi mängud) 9. veebruari turniiril pürgis esikohale Jonas Olsson ja kordas sellega oma nädalatagust saavutust. Rootslane, kes eelmisel hooajal vaid üksikud turniirid kaasa tegi, on viie turniiriga tõusnud edetabeli 11. kohale. Sarja liider on Alex Raadik.

Küünlapäeval oli pretendente esikohale 37 ja hiidlastest debüteerisid Georg Linkov juunior, kes sel hooajal on seni kaasa teinud

neljandas liigas, ja Ruudi Kasser.

Ka 9. veebruaril oli meilt kohal kaks meest. Esimesse ringi loositud Kaupo Valtingu tee pani settidega 7:5 6:3 kinni Raivo Puusepp, kes järgmises mängus jäi omakorda sama tulemusega alla turniiri võitjale Olssonile. Argo Vasara, kolmandas liigas uustulnuka edasipääsu 16 hulgast tõkestas oma kontole 7:6 (3) 6:3 kirja saanud viienda kuni kaheksanda paigutusega Margus Simson.

Argo alustas hoo­aega 20. oktoobril turniirivõiduga neljandas liigas ja on sealt jooksva edetabeli

38. realt korraldajate otsusel üle viidud kolmandasse liigasse. Kaupo startis kohe kolmandas liigas ja on kahe turniiriga 186 harrastajaga edetabelis 153. positsioonil. Ruudi Kasser on 170. ja Georg Linkov juunior 171.

Andreas Malk on kaasa teinud vaid ühe, kuid eduka turniiri mullu detsembris ja on edetabelis 78. real.

9. veebruaril neljanda liiga üksikmängus 29 mehe konkurentsis võistelnud Reimo Tamm jäi avavoorus 6:4 6:2 alla Rene Haavamäele (5.–8. asetus). Eelmisegi hooaja neljanda liiga turniiridel käinud Reimo lõpetas aasta 200 mehega edetabeli

72. real ja on 15. veebruari seisuga 45. Georg Linkov juunior on seal, 191 meest hõlmavas jooksvas edetabelis kolmel turniiril osalemisega 80. real.

Mullu mängitud turniiride ja punktide põhjal püsivad hiidlastest veel edetabelis Marko Harjak (44.) ja Andres Tammeveski (98.). Neljandas liigas on sel hooajal toimunud juba 18 turniiri ja edetabeli tipus on Igor Lobanov.

Leemet Käär on pisteliselt osalenud SEB meeste teise liiga turniiridel. Üleeelmise aasta lõpetas ta 146 mehe seas

78. kohal. 2018 jäi tal vahele, mistõttu punkte selleks hooajaks tal kaasa võtta ei olnud. Praeguseks vaid ühel turniiril käinud Leemet on 139 mehe seas 129. positsioonil.

Tiiu Masing

tennisetreener

