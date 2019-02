Lutz Dettmann: See on üks rahu paik

erakogu

Lutz Dettmann on eestlastele tuttavaks saanud tänu oma romaanile “Anu”.Romaan räägib kaasahaarava loo Hiiumaa tüdruku Anu ja sakslase Christophi armastusest sõjakeerises, mille taustaks noor Eesti Vabariik, sõda, okupatsioon ja väike­rahva tahe olla iseseisev.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Kaasautor erakogu

Romaan räägib kaasahaarava loo Hiiumaa tüdruku Anu ja sakslase Christophi armastusest sõjakeerises, mille taustaks noor Eesti Vabariik, sõda, okupatsioon ja väike­rahva tahe olla iseseisev. Lutz Dettmann on eestlastele tuttavaks saanud tänu oma romaanile “Anu”.Romaan räägib kaasahaarava loo Hiiumaa tüdruku Anu ja sakslase Christophi armastusest sõjakeerises, mille taustaks noor Eesti Vabariik, sõda, okupatsioon ja väike­rahva tahe olla iseseisev.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: kirjanik, Lutz Dettmann