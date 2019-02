Lubaduste aeg

Tänases lehes pakume lugejale välkpildistust erakondade valimisprogrammidest.

Püüdsime otsingusõnade abil anda ülevaate, kui palju on erakonnad oma valimisplatvorme või -programme kokku pannes mõelnud saartele ja regionaalsele arengule.

Tuleb tunnistada, et kõige konkreetsemalt puudutavad Hiiumaad Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna lubadused. Keskerakond lubab suveks täiendavat laeva ja Rukkirahu kanali süvendamist üle aasta. Sotsiaaldemokraatlik Erakond lubab suveks viiendat laeva, aastaringselt vähemalt 12 väljumist päevas Rohuküla–Heltermaa ja neli väljumist päevas Sõru–Triigi liinil.

Erakond Isamaa lubab saarte püsi­elanike piletihinna puhul rakendada maantee­pikenduse põhimõtet ja Keskerakond suisa tasuta sõitu.

Püsiühenduse loomist saartega Reformierakond kaalub, Eesti 200 lubab Saaremaa püsiühenduse rajamist alustada ja EKRE lubab Saaremaa silla kaheksa aastaga valmis teha.

Ühendustest ülejäävatel teemadel on erakondade valimislubadusi seinast seina: kaitseliidu tugevdamine, mahepiirkonnad, kutseõppeasutus tõmbekeskuses, elektri põhivõrk tööstuspiirkondadeni, kergliiklus­teed keskuste ja suuremate asulate vahel jms.

Uhkeim lubadus on panna maaelu uuesti elama ja tuua maale tagasi ettevõtlus ja noored.

Eks see ole ka kõigi hiidlaste unistus, aga kui lugeda tänase lehe arvamusküljel Tõnu Mertsina analüüsi, tekkib kahtlus, kas see ikkagi võimalik on.

Nii tasuks valijal ilusaid valimis­lubadusi lugedes mõelda ka erakondade poolt senitehtule ning alles siis otsustada, kui tõene üks või teine lubadus on.

Valimisteni on jäänud kolm nädalat. Valima tuleb minna ja vaja oleks teha arukas valik. Selline, millest oleks kasu kogu Eestil ja ka väikesel Hiiumaal.

12. veebruar 2019