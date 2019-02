Lendama soovib hakata kolm firmat

Reede hommikuks tegid Tallinna–Kuressaare ja Tallinna–Kärdla lennuliini teenindamise hankele pakkumise kolm lennufirmat. OÜ NyxAir on huvitatud lendamisest ainult Kärdla liinil, Nordica tütarfirma Regional Jet tahaks teenindada vaid Kuressaare liini. Praegune vedaja Transaviabaltika on valmis lendama nii Hiiu- kui ka Saaremaale.

Hiiumaa valla ühistranspordi spetsialist Piret Sedrik ütles, et paar päeva kulub maanteeametil pakkujate edukaks tunnistamiseks, seejärel tehakse valik vastavalt hanke tingimustes ettenähtule.

Senise vedaja, Leedu päritolu Transaviabaltika lennukit Jetstream teavad-tunnevad kõik lennureisijad. Eesti omanikele –

Indrek Raag ja Kati Oja­mets – kuuluv OÜ NyxAir on Eesti lennundusturul uus tegija, asutatud 2017 oktoobris ja selle tegevusalaks on Krediidiinfo andmetel kauba õhutransport. Ettevõtte kodulehelt selgub, et opereeritakse SAAB tüüpi lennukitega, milles reisija­kohti 30–33. NyxAir oli üks kahest ettevõttest, mis vaidlustas hankekomisjonis Kuressaare lennuliinile oodatava lennuki kohtade arvu 40.

Tallinna ja suursaarte vahelistele liinidele on uut vedajat otsitud juba mõnda aega ning hange kuulutati välja ka läinud aastal, ent sügisel kuulutas maanteeamet selle kehtetuks.

Autor: Harda Roosna

Sildid: lennufirma, lennuliin, pakkumised