Leiger on kahe aastaga teinud kolm tiiru ümber maakera­

TS Laevad avaldas oma sotsiaalmeedia lehel graafilised esitlused, milles kirjas kui mitu tiiru ümber maakera on teinud parvlaevad Leiger, Tõll ja Piret ning kui palju sõidukeid ja kui palju veokeid on need vedanud. Millegi­pärast ei olnud pildil parvlaeva Tiiu. Ettevõtte esindaja Sirle Arro põhjendas Hiiu Lehele, et parvlaev Leiger valiti, kuna see on kõige kauem sõitnud ja selle vahemaa väljatoomine oli kõige kõnekam.

Sildid: Leiger, Piret, Tõll, TS Laevad, ümber maakera