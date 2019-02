Laureaat: Tunnustada võikski neid, kelle igapäevatöö vähem silma paistab

Harda Roosna

Värske maakonna teenetemärgi laureaat, kunstnik Tiiu Valdma ütles, et rohkem võikski tunnustada neid, kelle igapäevatöö vähem silma paistab.“Olen alati mõelnud, et kunstniku töö pannakse seina peale ja kõik näevad ja saavad teada, aga tunnustada tuleks neid ameteid, mis kogu aeg niimoodi välja ei paista,” selgitas Valdma.





Autor: Harda Roosna Harda Roosna Harda Roosna | Hiiu Leht

