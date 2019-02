Lääne-Eesti arendab koostööd ühiselt

Riik toetab haldusreformijärgsete omavalitsuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse kasvu. Toetust sai küsida ka omavalitsus­üksuse sisekontrollisüsteemi ning avatud ja kaasava valitsemise põhimõtete rakendamiseks.

“Meie eesmärk on muuhulgas toetada omavalitsuste maakondlikku, regionaalset ja üleriigilist koostööd,” ütles rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärv.

Taotlusvoor kuulutati välja mullu sügisel, kokku laekus 28 projekti, millest 14 said positiivse otsuse.

Teiste hulgas sai SA Läänemaa 16 000 eurot toetust juhtimis­võimekuse tõstmiseks Läänemaa, Hiiumaa ja Saare­maa arendusorganisatsioonides.

Taotlusvooru kogueelarve on 250 000 eurot ja toetuste suurused 8500–25 000 eurot.

Sildid: Riik, toetus