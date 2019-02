Koolid kutsuvad lapsi liikuma

Veebruari algul liitus liikuma kutsuva kooli (LKK) programmiga Hiiumaa kuuest põhikoolist neli: Käina, Emmaste, Suuremõisa ja Kärdla.

Käina kooli direktor Joel Pulk ütles, et otsus LKK programmiga liituda sündis saare teiste koolijuhtidega suheldes. Pulk viitas, et kuna Hiiumaal on üleval laste liigse kehakaalu teema, tundus see kõigile loogiline samm.

Seminaril koolitatakse igale koolile tiim, mille liikmed hakkavad õpilastega näiteks vahetundide ajal liikumismänge mängima. Pulk ütles, et tiimi liikmed ei pea kõik olema õpetajad, kaasata saab ka ühe aktiivse lapsevanema ja ühe õpilase, kuid kindlasti peaks liitujad ise liikumist armastama ja pooldama tervislikke eluviise. Tiimi kokkupanemise tähtaeg on juba sõbrapäeval ehk 14. veebruaril.

Kui seni on LKK seminarid toimunud Eesti suuremates linnades, siis seekord tuleb koolitaja Hiiumaale. Liikuma kutsuva kooli ideeseminar toimub 20. veebruaril, täpsem ajakava ei ole veel teada.

Kui lugejal tekkis programmi vastu huvi, tasub lisateavet küsida mõnest LKK programmiga juba liitunud koolist.

Autor: Sigrid Leigri Veebruari algul liitus liikuma kutsuva kooli (LKK) programmiga Hiiumaa kuuest põhikoolist neli: Käina, Emmaste, Suuremõisa ja Kärdla.

Käina kooli direktor Joel Pulk ütles, et otsus LKK programmiga liituda sündis saare teiste koolijuhtidega suheldes. Pulk viitas, et kuna Hiiumaal on üleval laste liigse kehakaalu teema, tundus see kõigile loogiline samm.

Seminaril koolitatakse igale koolile tiim, mille liikmed hakkavad õpilastega näiteks vahetundide ajal liikumismänge mängima. Pulk ütles, et tiimi liikmed ei pea kõik olema õpetajad, kaasata saab ka ühe aktiivse lapsevanema ja ühe õpilase, kuid kindlasti peaks liitujad ise liikumist armastama ja pooldama tervislikke eluviise. Tiimi kokkupanemise tähtaeg on juba sõbrapäeval ehk 14. veebruaril.

Kui seni on LKK seminarid toimunud Eesti suuremates linnades, siis seekord tuleb koolitaja Hiiumaale. Liikuma kutsuva kooli ideeseminar toimub 20. veebruaril, täpsem ajakava ei ole veel teada.

Kui lugejal tekkis programmi vastu huvi, tasub lisateavet küsida mõnest LKK programmiga juba liitunud koolist.

Sildid: liikuma kutsuv kool, programm