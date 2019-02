Kolm põlvkonda vanas villavabrikus

Vaemla villavabrik on pika ajalooga – 178aastases hoones töötavad 120 aastat vanad masinad ja pere­kond Valdma kolm põlvkonda hoiab seda töös juba 27. aastat.Vaemla villavabrikus võib hea õnne korral kohata perekond Valdma kolme põlvkonda korraga.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Sigrid Leigri Sigrid Leigri | Hiiu Leht

Vaemla villavabrikus võib hea õnne korral kohata perekond Valdma kolme põlvkonda korraga. Vaemla villavabrik on pika ajalooga – 178aastases hoones töötavad 120 aastat vanad masinad ja pere­kond Valdma kolm põlvkonda hoiab seda töös juba 27. aastat.Vaemla villavabrikus võib hea õnne korral kohata perekond Valdma kolme põlvkonda korraga.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: hiiu vill, Vaemla, Valdma, villavabrik