Kõiki rahuldav lahendus

Kohe-kohe peaks tulema lahendus probleemile, kas uue spordikeskuse valmides saab päästekopter veel haigla helikopteri maandumis­platsile maanduda. Kuna spordikompleksi eeltöid korstnasse kirjutada oleks olnud liiga kulukas, muutub ilmselt helikopteri­platsi asukoht, mis jääb siiski haigla vahetusse lähedusse. Sündiv lahendus peaks rahuldama kõiki osapooli – spordikeskuse ehitus saab jätkuda ja haiglal on hädavajalik kopteriplats, uus veel pealegi.

Ilmselt peame hakkama harjuma – selleks, et saaks sündida uus, tuleb vana lammutada. Oli ju harjumatu, kui lammutati Kärdla ühisgümnaasiumi hoone ja asemele ehitati kaasaegne Hiiumaa gümnaasiumi hoone. Aga kui jõuab järg Kärdla põhikooli uue hoone ehituseni, kordub sama stsenaarium. Sama juhtub peagi Käinas, kus vana kardirada peab tegema ruumi uuele kauplusele ja kõrvale kolides uueks saama.

Kriitikud on järgmise probleemina tõstatanud helikopteriplatsi maksumuse. Mullu valminud Vormsi saare helikopteriplats maksis üle 80 000 euro. Kui võrrelda seda Hiiumaa spordihoone kogumaksumusega, umbes 8 miljonit eurot, on see kahtlemata odav hind selle eest, et spordihoone arendus saaks jätkuda.

Volikogu opositsioon aga tõstatas helikopteri­platsi jätkamise teema nii teravalt, et avaldas vallavanemale umbusaldust. Nüüd tundub, et valla, haigla, lennuameti ja lennusalga läbirääkimiste tulemusel selgub uus asukoht juba enne umbusaldushääletust.

Kui lahendus olemas ja põhjus ära langenud, kas opositsioon võtab umbusaldus­avalduse tagasi?

15. veebruar 2019