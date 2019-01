Kino-Arno sai Regionaalmaasika

Jürgen Randma/ riigikantselei

Arno Kuusk ütles, et tiitleid, au- ja tänukirju on ta Hiiumaa kinomaastikul tehtu eest saanud üksjagu, aga Regionaalmaasikas on niiöelda juba kõrgemal tasemel.“See oli suur üllatus, ega ma ju ei teadnud, et mind kandidaadiks esitati ja kõige suurem oli üllatus, kui mulle kirjutati, et näed, saad sellise asja,” ütles Arno Kuusk.





Autor: Harda Roosna Jürgen Randma/ riigikantselei

Sildid: Arno Kuusk, Kino, regionaalmaasikas