Käinast Adelaidesse kilet tootma

erakogu

Käina ettevõtte ASi Dagöplast ekstruuder ja plasti ümbertöötlemise masin saadeti mullu sügisel Austraaliasse, Adelaidesse, et sealgi hakata tootma biolagunevat kilet.ASi Dagöplast tegevjuht Kulvo Pendra ütles, et masinad müüdi Dagöplasti sõsarettevõttele, samuti BioBag gruppi kuuluvale ja Adelaide linnas tegutsevale BioBag World Australiale.





Autor: Sigrid Leigri erakogu Sigrid Leigri | Hiiu Leht

Sildid: Adelaide, biolagunev kile, Dagöplast, ekstruuder, masin