Intervjuu vallavanemaga

Hiiumaa valla­volikogu opositsioon on algatanud vallavanem Reili Ranna umbusaldamise, mille hääletus toimub neljapäevasel volikogu istungil.

Peamine süüdistus on, et valla­valitsuse eeltöö uue spordikompleksi rajamisel pole olnud piisav ning valmiv 16 meetri kõrgune hoone seab ohtu haigla helikopteriplatsi kasutamise, kuna asub osaliselt maandumisplatsi lõunapoolses lennukoridoris.





Sildid: Reili Rand, spordikompleks, vallavalitsus