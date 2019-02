Igal sadamal oma mured ja rõõmud

Päeva rosin

“Vaadates reiside täituvust koosmõjus püsi­elanike ja nende sõidukite osakaaluga, saab väita, et kogukonna vajadused on rahuldatud ja kuna parvlaevadel on perioodil jaanuar-märts piisavalt palju vabu sõiduki- ja reisijakohti, siis on püsielanikel võimalus sõita ka rohkem.”

Maanteeameti peadirektori asetäitja Meelis Telliskivi saadetud vastusest Hiiumaa vallale selgub, et amet lähtub hiidlaste talvist sõiduvajadust hinnates ainult parvlaevade täituvusnumbritest.

13. veebruar 2019.