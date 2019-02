Iga hinna eest vastu?

Tänases lehes on taas päevakorral Hiiumaa spordikeskuse ja helikopteriplatsi asukoha teema. Tahes tahtmata meenuvad aastakümnete tagused vaidlused, et kuhu Kärdlasse tuleks ehitada kardirada või ujula. Kuna Kärdlas kokkuleppele ei jõutudki, ehitati mõlemad Käina. Kas sama stsenaarium kordub nüüdki?

Inge Talts on veendunud, et spordihall peab tulema kohta, kus see ei häiri olemas­oleva helikopteriplatsi kasutamist.

Hiiumaa haigla nõukogu esimees Agris Peedu, aga ütleb, et praegune helikopteriplats on juba amortiseerumas ning haigla ja seega kogu Hiiumaa vajaks modernset ja sertifitseeritud helikopteri maandumisplatsi.

Opositsiooni ülesanne ongi oponeerida ja vigadele tähelepanu juhtida, aga seekord millegipärast lisandub aina uusi argumente, miks Hiiumaa spordikompleks on planeeritud valesse kohta ja üldse sobimatu.

Jah, osapooli rahuldav lahendus pole küll veel sündinud, kuid selle poole ollakse teel. Tänases lehes selgitab vallavanem Reili Rand põhjalikult samme, mida sel teel tehtud. “Haigla ja valla vahel on koostööd tehtud hoolimata sellest, et aprillis saadetud kirjale vastust kahetsusväärselt ei läinud,” tunnistab vallavanem ka viga.

Nii palju kui on ruumis hiidlasi, nii palju on ka arvamusi, tõdeti Hiiumaa turundus­strateegia esitlusel. Jääb üle ütlejaga nõustuda.

