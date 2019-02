Hiiumaine külapood keset linna

Kärdla Keskväljakul on 20 aastat toimetanud osaühingu Hiiumaa Mereagentuur toidupood, mida rahvasuus kutsutakse seinte värvi järgi ka Roheliseks poeks.Kaupluse ukseaknal on sildid, millist värsket ja hiiumaist kraami just parajasti saada ja sees töötab kolm tragi naist: Helga Jõgi, Liili Kuuse ja Aime Tõnissoo.





Autor: Sigrid Leigri Sigrid Leigri | Hiiu Leht

