Hiiumaal kõige vähem valijaid

Tänasest saadab riik igale hääleõiguslikule inimesele valijakaardi, millel kirjas valimise aeg ja koht. Tänavustel riigikogu valimistel on hääleõiguslikke inimesi 958 571, sh 77 881 alaliselt välisriikides elavat Eesti kodanikku.

Valijakaardid peaksid kõigi valijateni jõudma hiljemalt järgmise nädala algul. Välisriikides elavad valijad on valija­kaardi juba saanud. Paberivaba valijakaardi saavad 312 000 valijat, ülejäänud saavad valijakaardi paberil.

“Nii nagu ka eelmistel kohalikel valimistel 2017. aastal, on kõik ühel aadressil elavad valijad kantud ühele valijakaardile,” ütles siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. Seega, kui ühes majapidamises elab näiteks neli valijat, siis võib olla ka nii, et kahele neist tuleb posti teel üks valijakaart ja kaks saavad valijakaardi meiliaadressile.

Oma valijakaardi andmeid on võimalik vaadata ka riigi­portaalis eesti.ee Valijakaarti ei ole vaja valima minnes kaasa võtta.

Maakondade kaupa on kõige rohkem valijaid Harjumaal, 372 618 valijat, sh Tallinnas 266 044, ja kõige vähem Hiiumaal, 8024.

Riigikogu valimised toimuvad 3. märtsil. E-hääletamine ja eelhääletamine maakonnakeskustes algavad 21. veebruaril ja eelhääletamine kõikides jaoskondades 25. veebruaril.

Sildid: riigikogu, valijad, valijakaart