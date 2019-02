Hiiumaa tootjad murravad saarelt välja

Hoolimata sellest, et Hiiumaa ettevõtjatel on oma toodangu mandril turustamine kulukas ja keeruline, saab ka mujal Eestis üha enam hiiumaiseid tooteid osta.Saare ilmselt suurim toidutööstusettevõte Hiiumaa Köök ja Pagar teenib koguni poole oma müügitulust mandril. Coop Hiiumaa juhataja Kaja Antonsi sõnul on ka ettevõtte edaspidised plaanid ambitsioonikad: “Kui eelmisel aastal kasvatasime mandrile müügi osakaalu 20 protsenti, siis selle aasta plaan on mandrituru müügikasv 24 protsenti.”





Autor: Kärolyn Kivistik

