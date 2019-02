Hiiu Lehe lugeja küsib, mis saab Villalaost

2017. aastal soovis toonane vallavalitsus tühistada Kärdla villalao detailplaneeringu, et saaks hoone anda ettevõtjate kasutusse, aga tänaseni pole näha, et seal miskit toimuks. Millised on edasised plaanid, mida hoonega teha kavatsetakse? Arengukavast nagu väga välja ei loe selle hoonega seotud ideid. Kas laseme sadama väravas paikneva linna ühe pärli täielikult tuhmuda ja laguneda? Kui ei tulnud välja ühe huvilisega, võiks hoonele leida avaliku konkursiga teisi kosilasi, sest praegune olukord on näotu ja kord-kaks aastas toimuvad kontserdid ei ole kindlasti piisav hoone elushoidmiseks.

Vastab Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann: “Käesoleva aasta esimeses pooles on vallal tööplaanis vallale kuuluva kinnisvara kasutamise analüüsi koostamine. Sellest selgub, millist vara on vallal tarvis, mis on võimalik üürile anda ja mis võõrandada. Hetkel ei ole konkreetselt Villalao kohta selge, mis suunas sellega edasi liigume. Seni kuni otsust ei ole langetatud, tegeleme hoone säilitamisega.”

