Hiidlased Helsingis paadimessil

Hiiumaa külalissadamate 11-liikmeline esindus võtab osa Helsingi paadimessist Vene 19 Båt. Messil on sihtasutus Hiiumaa sadamad meeskond, mis esindab Kärdla, Orjaku ja Sõru sadamaid. Lisaks on messil esindajad Roograhu, Suursadama, Heltermaa sadamatest.SA Hiiumaa sadamad juhatuse liige Sven Kriggulson ütles, et messil osalemise eesmärk on saare sadamate külastatavuse suurendamine, külastusaja pikendamine ja välismeresõitjate suunamine teekonnale ümber Hiiumaa.





Autor: Sigrid Leigri ERAKOGU

Sildid: paadimess