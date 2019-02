Heiki Nabile teine võit järjest

ekraanikuva

Kreeka-Rooma maadluses kahe­kordseks maailmameistriks kroonitud ning 2012. aasta Londoni olümpiamängudel hõbe­medali võitnud Heiki Nabi sai teise võidu järjest.Nädalavahetusel võitis ta esikoha Ungaris Györis toimunud GPetapil. Kuni 130 kilogrammi kaaluvate meeste konkurentsis alistas Nabi finaalis 2:0 Valgevene esindaja Georgi Chiugoshvili.





Autor: Kaasautor ekraanikuva

Sildid: Heiki Nabi, maadlus