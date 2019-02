Guido Kanguri festival jõudis hiidlaste südamesse

FB

Hiidlased ootasid üksteist aastat enne, kui festivali Sõru Jazz Kultuuripärliga pärjasid.Hiiumaa Kultuuripärli 2018 võttis vastu Pille Lukin-Kangur, Guido Kangur täitis samal ajal Draamateatris “Ivanovi” etenduses Pavel Kirillõtš Lebedevi rolli.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna FB

Hiiumaa Kultuuripärli 2018 võttis vastu Pille Lukin-Kangur, Guido Kangur täitis samal ajal Draamateatris “Ivanovi” etenduses Pavel Kirillõtš Lebedevi rolli. Hiidlased ootasid üksteist aastat enne, kui festivali Sõru Jazz Kultuuripärliga pärjasid.Hiiumaa Kultuuripärli 2018 võttis vastu Pille Lukin-Kangur, Guido Kangur täitis samal ajal Draamateatris “Ivanovi” etenduses Pavel Kirillõtš Lebedevi rolli.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: Guido Kangur, kultuuripärl, Pille Lukin-Kangur, Sõru Jazz