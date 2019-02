Geenivaramu juhataja selgitab hiidlaste-saarlaste erinevust

repro

“Ütlen kohe, et “täiesti erinevad” tuleb sellest, et nad klasterduvad eri gruppidesse. Selle meetodi järgi oli Eestis 18 gruppi ning seal olid Hiiumaa ja Saaremaa eraldi, nagu ka mitmed teised Eesti regioonid. Geneetilised põhjused, mis selle tulemuse annavad, on siiski väikesed, võrrelduna kogu Eestiga. Seda “täiesti erinevad” ei tasuks üle tähtsustada. Statistilised analüüsimeetodid on tundlikud ja nii võttes on ka kaks saarlast või kaks hiidlast omavahel erinevad. Selle magistritöö eestlaste kohta tegi professor Krista Fischeri juhendamisel Sven Erik Ojavee, kes on nüüd Lausanne Ülikoolis doktorantuuris. Seda, et Saaremaalt on Hiiumaale mindud, näitab ka tema analüüs, aga põhiliselt on mindud Põhja-Eestisse (klaster 1) ja Hiiumaa seisab siiski üsna üksi (klaster 4). Ka Muhu on suhteliselt eraldi, aga seal oli uuritavaid vähe ja see võib mõjutada tulemusi. Euroopa rahvaste kohta avaldasime sellise pildi juba kümme aastat tagasi ja ka seal on näha erinevused eri rahvaste vahel. Huvitav oli leida, et geenianalüüs nii detailset klasterdumist võimaldab.”