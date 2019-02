Emmaste elanikud uuenenud kauplusega rahul

Aive Kokla

Kolmapäeval avati pidulikult kiirremondi läbinud Emmaste kauplus.Kuna pood oli mõned päevad olnud suletud, oli uue ilme saanud poe ukse taha kogunenud mitukümmend klienti, kes põnevusega ootasid kaupluseruumidesse pääsemist.Uudishimu oli igati põhjendatud, sest varasemad kolm päeva oli nii kogu kaupluse kollektiiv kui mitmed abilised Coop Hiiumaa kontorist töötanud varahommikust hilisõhtuni, et teha pisemaid remonditöid, paigaldada uhiuued energiasäästlikud külmikud ning tõsta ümber peaaegu kogu kaupluse sisustus ja kaubad.





Autor: Kärolyn Kivistik Aive Kokla

Uudishimu oli igati põhjendatud, sest varasemad kolm päeva oli nii kogu kaupluse kollektiiv kui mitmed abilised Coop Hiiumaa kontorist töötanud varahommikust hilisõhtuni, et teha pisemaid remonditöid, paigaldada uhiuued energiasäästlikud külmikud ning tõsta ümber peaaegu kogu kaupluse sisustus ja kaubad.

Sildid: coop, Emmaste, kauplus