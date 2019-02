Asjatu pahameel

Transaviabaltika esindaja Rene Must oli eile täiega endast väljas – isegi karjus Hiiu Lehe ajakirjaniku peale, kes mitte milleski süüdi polnud.

Põhjuseks, et terve päeva jooksul küsisid erinevate ajakirjandusväljaannete reporterid, milles siis asi, et Transaviabaltika ei saanud kokkulepitud tähtajaks, 31. jaanuariks oma paberimajandust korda, et Kärdla lennu­väljal võiks vajadusel GNSSi kasutada.

Rene Must näitab tänases lehes näpuga Leedu lennuameti poole, aga ei ütle, millal nad paberid lennuametisse viisid. Äkki oleks saanud viia natuke varem?

Või siis võinuks ettevõte eelnevalt teavitada Hiiumaa vallavalitsust, et GNSSi kasutamise kooskõlastuse saamine viibib? Oleks ju olnud viisakas. Seda enam, et Transaviabaltika oli Kärdla lennujaama kaasajastamise protsessi kaasatud.

Loomulikult on Leedu lennuamet sõltumatu ja teeb oma protseduure niisuguses järje­korras nagu jõuab ja vajalikuks peab, aga öelda, nagu soovitaks Hiiumaa vald ettevõttel survestada Leedu lennuametit?! Sellist sõnumit Hiiumaa vallavanema Reili Ranna kirjast välja küll ei loe.

Nii on Transaviabaltika esindaja pahameel Hiiumaa vallavalitsuse suhtes, nagu ka ajakirjanduse suhtes üleliigne. Vallavalitsus tegi, mida tegema pidi, ei tekitanud paanikat, vaid küsis asjaomaste ametkondade vahendusel, miks kokkulepitud tähtaegadest kinni ei peetud. Ja see on lausa vallavalitsuse kohustus – seista hiidlaste huvide eest.

