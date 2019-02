Amet:­ Hundid aitavad jahimehi

Huntide küttimiseks Hiiumaa jahimeestele sel jahihooajal lube ei antudki. Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader põhjendas, et mullu Hiiumaal huntidel järelkasvu polnud, ka olid eelmisel aastal huntide tekitatud kahjud saarel väikesed.

“Need hundid, kes Hiiumaal elavad, aitavad jahimeestel metssigade populatsiooni arvukust alla viia,” ütles Ader. “Teatavasti on Hiiumaa ainus maakond Eestis, kuhu seakatk ei ole jõudnud.”

HJS tegevjuht Anu Sarapuu vahendas jahimeeste kogemust, et Hiiumaal kogunevad metssead karjadesse ja põrsaste arv on tõepoolest väiksem ning seda võiks tõesti pidada huntide kütitöö tulemuseks.

Sarapuu rääkis, et emahunti koos kahe noore hundiga olevat Hiiumaal näinud metsamehed, kuid kuna jahimeeste vaatlused seda ei kinnitanud, amet teadet arvesse ei võtnud.

