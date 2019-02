Ajage Hiiumaa asja!

Kolmapäeval istus parvlaeval peatoimetaja lauda üks asjalik mees, kes oli tegija nii nõukogudeajal kui praegu. Ta tänas eelmise Hiiu Lehe juhtkirja eest ja ütles, et just täpselt nii see oligi – vastutöö tõttu jäi ujula Kärdlasse rajamata. Tollane KEK tahtis ehitada ujula, mis oleks tulnud Faasioni praeguse kaarhalli kohale, kuid algas tohutu vastutöö – koht ei ole sobiv, koolist liiga kaugel. KEK muidugi võõra maa peale ujulat ehitada ei tahtnud, löödi käega ja ujulat Kärdlasse ei tulnudki. “Ja samad mehed sõdivad nüüd spordikeskuse vastu,” imestas ta, et jälle on vastutöötajate hulgas Tarmo Mänd. Vallavanema kohta aga ütles, et Reili on väga tubli.

Vaatamata eilsel volikogu istungil opositsiooni poolt tehtud kriitikale Hiiu Lehe aadressil, julgeme taas kord öelda, et Hiiumaa vallavalitsus eesotsas vallavanemaga on teinud head tööd. Opositsioon aga on koostöö asemel asunud Hiiumaa arengutele kaikaid kodaratesse loopima. Miks muidu esitasid opositsiooni liikmed eile eelnõu, et tühistada spordikeskuse detailplaneering.

Eile võitis Reili Rand oma elu esimese umbusaldushääletuse häältega 9 poolt ja 14 vastu. Selline kogemus pole kindlasti lihtne, eriti kui oled oma tööd südamega teinud.

Hääletusele eelnesid opositsiooni liikmete Inge Taltsi ja Tarmo Männi rängad süüdistused volikogu eest teabe varjamise kohta. Talts leidis, et vallavanema tegevuse järel on tekkinud palju probleeme, mille lahendamine on keeruline. Ta lisas, et need võivad olla koguni vaid jäämäe tipp. Mänd lisas, et Rand on umbusaldusavalduse ära teeninud.

Vallavanema ainus palve enne hääletamist oli, et kui räägitakse valetamisest ja umbusaldamisest, ei valetataks ning tuleks veenduda, kas kõik opositsiooni poolt esitatud faktid on õiged. Ta tuletas meelde, et volikogul peaks olema üks eesmärk ja igakuistel istungitel ei käida otsimas kõige suuremat vigade leidjat, vaid ajamas ühist Hiiumaa asja.

Kui umbusaldushääletus lõppes, läks Reili Rand volikogu saalist nuttes ära.

Pühapäeval tähistame oma riigi 101. sünni­päeva. Kui toona, 1918. aastal oleksid oma riigi idee arendajad kuulanud neid, kes olid Eesti iseseisvumise vastu ja ütlesid, et uus asi, meie oma Eesti riik ei ole võimalik, see ei jää kestma, poleks meil midagi tähistada.

22.veebruar 2019