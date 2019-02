50 000 eurot kultuurimälestiste toetuseks

KARIN KIRTSI

Hiiumaal asuvate kultuurimälestiste omanikud saavad sel aastal riigilt üle 50 000 euro toetust kuue ehitise ja kahe kunstimälestise restaureerimiseks.Suurima summa, 18 000 eurot eraldas amet Orjaku mõisa peahoone varemete katustamiseks. Suuremõisa juustukoja meierei välismüüri ja juustukoja seina restaureerimistöödeks andis amet 8000 eurot, Käina kirik­aia kabeli katusetöödeks üle 7000 euro ja projekt­dokumenatsiooni koostamiseks sai Puski õigeusu kirik 7000 eurot.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna KARIN KIRTSI

Suurima summa, 18 000 eurot eraldas amet Orjaku mõisa peahoone varemete katustamiseks. Suuremõisa juustukoja meierei välismüüri ja juustukoja seina restaureerimistöödeks andis amet 8000 eurot, Käina kirik­aia kabeli katusetöödeks üle 7000 euro ja projekt­dokumenatsiooni koostamiseks sai Puski õigeusu kirik 7000 eurot. Hiiumaal asuvate kultuurimälestiste omanikud saavad sel aastal riigilt üle 50 000 euro toetust kuue ehitise ja kahe kunstimälestise restaureerimiseks.Suurima summa, 18 000 eurot eraldas amet Orjaku mõisa peahoone varemete katustamiseks. Suuremõisa juustukoja meierei välismüüri ja juustukoja seina restaureerimistöödeks andis amet 8000 eurot, Käina kirik­aia kabeli katusetöödeks üle 7000 euro ja projekt­dokumenatsiooni koostamiseks sai Puski õigeusu kirik 7000 eurot.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: kultuurimälestis, toetus