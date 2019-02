30 aastat Virolahti-Hiiumaa söprust

Päeva rosin

“Ükshaaval ja eraldi neid nelja-viit probleemi lahendada oleks niipalju kallis, et neid tõenäoliselt ette ei võetaks. Kompleksselt on see võimalik, kuigi tõesti samuti mitte odav. Kahekümne aasta perspektiivis on see siiski ka rahalises mõttes mõistlik igale osapoolele – pood kaubanduslikult kõige paremas asukohas, tehas oma suletud territooriumil ja pääsuga otse maanteele, tankla maantee ääres ja kaubanduse külje all, kardirada renoveeritud ja võistlusteks avatud.”

Käina osavallavanem Omar Jõpiselg, 3. veebruar 2019.