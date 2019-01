Võtame mõistusega

Aasta esimene torm kujunes kardetust leebemaks. Tänase lehe esiküljel püüame kokku tormi tagajärjed Hiiumaal. Elektrikel, päästjatel ja teedehooldajatel olid käed tööd täis. Väikesed külameeste traktorid olid usinad teid lahti lükkamas ja ei oodanud nad iga kord saju lõppemistki ära.

See-eest said lisapuhkepäeva laevade- ja sadamate töötajad, kui laevaliiklus terve päeva seisis.





