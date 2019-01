Volikogu tühistab preemiaotsuse osaliselt

Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik kutsus eile kokku volikogu, et võtta seisu­koht volikogu detsembrikuu otsuse suhtes, millega volikogu liikmed määrasid iseendale preemia. Samal teemal kirjutasime 28. detsembri Hiiu Lehes.

Volikogu otsuse peale saatis Hiiumaa vallavoli­kogule omapoolse märgukirja rahandusministeerium, mis teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste üle. Selles märgitakse, et “KOKS § 17 lõike 2 järgi peab volikogu liige juhinduma seadusest. Ka juhul, kui volikogu liige ei teadnud otsustamisel, et taolise otsuse tegemiseks seadusest tulenevad volitused puuduvad, on tegemist kehtiva õiguse rikkumisega. Kuna antud juhul puudus üleüldse õiguslik alus voli­kogu liikmetele preemia maksmiseks, siis sellist otsust täitmisele pöörata ei saa. Seadusega vastuolu lahendamiseks tuleks Hiiumaa Vallavolikogul vastav volikogu otsus kehtetuks tunnistada osas, mis näeb ette volikogu liikmetele preemia maksmise.”

“Pean volikogu otsusele antud seisukohta piisavalt autoriteetseks ja argumente piisavalt põhjendatuks, et kutsuda kokku Hiiumaa vallavolikogu istung volikogu otsuse osaliseks tühistamiseks,” ütles volikogu esimees Aivar Viidik.

Viidik lisas, et püüab voli­kogu liikmeid ka mõista. “Hiidlastel on ammusest ajast põhimõte, et kiitus on nii tähtis asi, et seda ei tohi kellegi teise hoolde jätta. Eks volikogu liikmed lähtusid ka sellest. Paraku ei luba seadus selle kiitusega koos preemiat maksta,” ütles Viidik.

Volikogu esimees voli­kogus nimetatud päevakorrapunkti arutelul ei osalenud, sest see puudutas ka talle preemia määramist. Ettepaneku lisada eelnõusse vallavanema ja volikogu esimehe 120eurosele preemia­summale ka volikogu liikmete preemia, tegi opositsiooni liige Artur Valk. Tänases lehes avaldatud arvamusloos ütleb ta, et tegi seda meelega: “Kinnitan, et mina esitasin selle eelnõu täiesti teadlikult ja eelkõige selle tõttu, et tähelepanu juhtida härra Viidiku ahnusele.”

Volikogu istung algab esmaspäeval, 7. jaanuaril kell 15 Kärdlas vallamaja saalis.

