Vedaja: Kõigis bussides tuleb kinnitada turvavöö

Alates sellest aastast teenindab hiiumaasiseseid bussiliine Go Bus. Kõigis uutes bussides on nüüd ka turvavööd, mille kinnitamine on reisijatel nende enda ohutust silmas pidades kohustuslik.AS Go Bus juhi Andrei Mändla sõnul teenindatakse hiidlasi vastavalt vedude tellija ehk Hiiumaa vallavalitsuse soovidele ja nõuetele. Kokku vurab siinsetel teedel 12 bussi, mis vastavalt hanke tingimustele pole vanemad kui 15 aastat, üks buss on täiesti uus.





Autor: Kärolyn Kivistik Kärolyn Kivistik | Hiiu Leht

