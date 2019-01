Vastajad eelistasid uue poe asukohana kardirada

COOP

Hiiumaa tarbijate ühistu Coop küsis sügislaadal hiidlaste arvamust Käina Konsumi võimaliku asukoha kohta. Lisatud Käina kaardil oli välja pakutud kuus asukohta, mille vahel vastajad valida said. Coopi juhataja Kaja Antons ütles, et peale laata viidi kaart koos ankeediga kaheks nädalaks ka Käina Konsumisse. Kokku avaldas poe tulevase asukoha kohta arvamust 604 inimest.Kõige rohkem hääli, 160 sai asukoht number 3 ehk praegune kardirada. Teine eelistus oli asukoht number 1 ehk Sõpruse põik, mille valis 119 inimest. 108 inimest valis asukoha number 2, mis on kardiraja vastas üle maantee. Neljas eelistus oli Padarimäe ja kardiraja vaheline ala, mille valis 107 vastajat. Viiendat kohta ehk Kärdla teeristi toetas poe asukohana 94 vastajat. Kuuendana pakkus 12 inimest poe asukohana välja ujula ning Käina huvi- ja kultuurikeskuse vahelise ala. Kaks inimest pakkus, et Coopi uus kauplus võiks asuda Aure poe taga ja kaks soovitasid Võilille tänavat.