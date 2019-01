Uuest aastast tõusis alampalgamäär

Autor: Sigrid Leigri

Sildid: alammäär, palk