Turismikataloog tutvustab helisevrohelist saart

Hiiumaa turismiliit

Soome turismimessi Matka 2019 ajaks sai valmis värske Hiiumaa turismikataloog ja esimesed 2000 jagatakse laiali sel nädalavahetusel just selle messi külastajatele.22 000 trükiarvuga kataloogis pööratakse seekord tähelepanu muusikafestivalidele, mida Hiiumaal korraldatakse aasta jooksul palju, erinevaid ja igale maitsele. Teine teema on nn roheline saar. “Mitte ainult see, mis tuleb niiöelda väljastpoolt ehk meie loodus ja loomulikkus, vaid ka soov majandada rohelisemalt, olla säästvamad ja vastutustundlikumad,” selgitas kataloogi toimetaja Ly Johansen seekordseid valikuid.Selleks, et mitte jääda tühjasõnaliseks, on kataloogi koostaja Hiiumaa turismiliit lasknud selle trükkida biolagunevale paberile. See tähendab, et paber on toodetud moel, et seda on võimalik lihtsamini lagundada ning selle järeltöötlusel ei ole kasutatud lakke. Vastav tekst: “Selle kataloogi tootmiseks kasutame üht parimat, loodustsäästvalt toodetud biolagunevat ja komposteeritavat paberit.”Soome messil Matka 2019 on Hiiumaad esindamas Jaana Lepamaa ja Sigrid Valter Hiiumaa turismiliidust, Anne-Ly Torstensson ja Ilmi Aksli Hiiumaa arenduskeskusest, Helgi Põllo Hiiumaa muuseumist, Reet Kokovkin Hiidlaste koostöökogust, Jari Lindroos, Arno Kuusk, Jan Ignahhin ja Sven Rosenstok ettevõtjate poolt.Järgmine mess, kuhu jõuab 3000 kataloogi koos Hiiumaa sadamate esindusega, on veebruari alguse paadimess ehk Boat Show 2019 ja Tallinnas toimuv TourEst 2019.Saksmaale messile Grüne Wohe läheb Hiiumaad esindama Margit Kirsipuu, kes samuti trükiseid kaasa võtab. Seejärel jõuab kataloog Riiga, messile Balttour. Samuti jõuavad need Leedu messile Adventur, kus ühtlasi toimub saarte esitlus Leedu Eesti saatkonnas.Kataloogi kaane kujundas disainer Irina Tammis ja sama motiivi kasutatakse kõigil selle aasta turismimessidel.Hiiumaa esindamist turismimessidel koordineerib Hiiumaa turismiliit, vahendid selleks saadi Leader programmist, Hiiumaa vallalt ja ettevõtjatelt.