Tuline pilguheit lahkuvale aastale

Luidja tsirkuse­talu hoovis oli aasta eelviimasel õhtul etendus TuleJutt, mis kutsus publikut valgust looma ja tagasi vaatama lahkuvale aastale.Muinasjutuliste sugemetega fantaasiaküllane tuleetendus TuleJutt rääkis kloun Uli tulistest ja kummalistest unedest.





Autor: Sigrid Leigri Sigrid Leigri | Hiiu Leht Sigrid Leigri | Hiiu Leht

Muinasjutuliste sugemetega fantaasiaküllane tuleetendus TuleJutt rääkis kloun Uli tulistest ja kummalistest unedest. Luidja tsirkuse­talu hoovis oli aasta eelviimasel õhtul etendus TuleJutt, mis kutsus publikut valgust looma ja tagasi vaatama lahkuvale aastale.

Sildid: Tsirkus, tsirkuse­talu, TuleJutt