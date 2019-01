Tööriistaks umbusaldus?

Eilsel Hiiumaa vallavolikogu istungil kukkus ettearvatult läbi opositsiooni algatatud umbusaldusavaldus volikogu esimehele Aivar

Viidikule. 12 volikogu koalitsiooni liiget toetasid volikogu esimehe jätkamist, 9 opositsiooni liiget nõudsid mahavõtmist.

Umbusaldusavalduse põhisisuks oli süüdistus, miks volikogu esimees allkirjastas eelnõu, millega teda ja vallavanemat premeeriti 120 euroga. “Ehk volikogu esimees volikogu liikmena pidas vajalikuks premeerida ainult iseennast. Mida erilist on volikogu esimees korda saatnud oma töös, et teda premeerida?” küsisid avalduse koostajad.

Allkirjade reas esimene nimi on Artur Valk. Just tema oli see, kes algatas volikogule preemia maksmise ja ise koos mitmete teiste volikogu liikmetega selle poolt ka hääletas, kuigi kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sellist võimalust ette ei näe ja korruptsiooni­vastane seadus otsesõnu keelab.

Aivar Viidik tõi lauale kunagise Pühalepa vallavolikogu samalaadse otsuse, millega Antti Leigrile määrati 5000eurone preemia ja millel Leigri enda ehk tollase volikogu aseesimehe allkiri. Viidik küsis, kas see otsus on ka ebaseaduslik, kuid see teda ei päästnud.

Vastupidi, Artur Valk süüdistas oma sõnavõtus volikogu esimeest soleerimises ja arrogantsuses, müristades: “Sa oled arrogantne tüüp, sellepärast me sind umbusaldamegi!”

Teades, et volikogu esimehe umbusaldus läbi ei lähe, andis opositsioon enne istungi algust sisse vallavanema Reili Ranna umbusaldusavalduse. Sisuliselt süüdistatakse vallavanemat spordikeskuse arendamisega helikopteri kasutamise löögi alla panemises. Samal teemal on Hiiu Leht varem kirjutanud ning ka tänases lehes on Inge Taltsi mõtteavaldus ja vallavanema repliik.

Kas umbusaldusavaldusest on saanud Hiiumaa vallavolikogu opositsiooni ainuke tööriist?

