Tõnu Otsason sai tänupingi ja hulga tänusõnu

Eile sai nimelise tänupingi kogukonnaedendaja Tõnu Otsason, kes hiljuti tähistas 85. sünnipäeva.Pink avati Paladel Lõpe külas Heino Kiige nimelises dendro­pargis, mida rahvasuus kutsutakse ka “Otsasoni pargiks”. “Pühalepa kogukonna arendaja, edendaja ja hoidja Tõnu Otsason” – selline on tänu­pingil olev pühendus.





Autor: Sigrid Leigri Sigrid Leigri | Hiiu Leht

Sildid: pink, Tõnu Otsason