Talisurfi saab tulevikus õppida saarel

Pühapäeval korraldas Hiiumaa spordikooli purjelauatreener Boris Ljubtšenko Orjakus talisurfi tutvustava treeningu. Talisurf on järjekordne spordiala, mida tulevikus on võimalik Ljubtšenko käe all Hiiumaal õppida.Näidistreening toimus Puulaius ja kutsutud olid kõik huvilised, kes soovisid tutvuda talisurfi kui spordialaga.





Autor: Sigrid Leigri Harda Roosna | Hiiu Leht

Sildid: talisurf, Treening