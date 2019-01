Suursaarte riigihange vaidlustati kohtus

Vikipeedia

Tallinna–Kuressaare–Tallinna ja Tallinna–Kärdla–Tallinna lennuliinil avaliku liiniveo teostamise ja teenindamise riigihanke tähtaeg lükkus 1. veebruarile, samal päeval arutab kohus OÜ NyxAir vaiet hanketingimuste kohta.Maanteeamet kuulutas mullu detsembris välja uue hanke tähtajaga 24. jaanuar. Kahe vaidlustuse tõttu on hanke tähtaeg lükkunud 1. veebruarile.Vaidlustused esitasid OÜ Nyx Air ja OÜ Airest.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Vikipeedia

Maanteeamet kuulutas mullu detsembris välja uue hanke tähtajaga 24. jaanuar. Kahe vaidlustuse tõttu on hanke tähtaeg lükkunud 1. veebruarile.

Vaidlustused esitasid OÜ Nyx Air ja OÜ Airest. Tallinna–Kuressaare–Tallinna ja Tallinna–Kärdla–Tallinna lennuliinil avaliku liiniveo teostamise ja teenindamise riigihanke tähtaeg lükkus 1. veebruarile, samal päeval arutab kohus OÜ NyxAir vaiet hanketingimuste kohta.Maanteeamet kuulutas mullu detsembris välja uue hanke tähtajaga 24. jaanuar. Kahe vaidlustuse tõttu on hanke tähtaeg lükkunud 1. veebruarile.Vaidlustused esitasid OÜ Nyx Air ja OÜ Airest.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: lennuliin, riigihange