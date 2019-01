Steven Linkov aitas lüüa Guinessi rekordit

Eesti kergejõustikuliit andis esmaspäeval teada, et Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul Kadrioru staadionil joostud EV100x10 000 meetrit jooksu tulemus sai ametlikult kinnitatud kui Guinessi rekord, mis nüüdsest kuulub eestlastele.EV100 raames korraldatud jooksul osales 100 jooksjat ning jooks kulges algusest lõpuni kindlalt rekordigraafikus. Jooks kestis kolm päeva, 30. juunist 3. juulini ning Saskia Alusalu tõi rekordivõistkonna finišisse ajaga 61 tundi 36 minutit ja 6 sekundit, mis on üle kolme tunni kiirem kui senine Guinessi rekord.Rekordjooksu idee autor on Henri Kaarma, korraldamisele panid õla alla erinevad Eesti ettevõtted, vabatahtlikke kaasav spordiühendus Scult ja Eesti kergejõustiku liit.Jooksjad olid peamiselt Eesti tugevad jooksuharrastajad, aga ka muude spordialade tipud ning silmapaistvad inimesed muudelt elualadelt. Hiidlaste lippu hoidis kõrgel terve elu jooksmisega tegelenud elukutseline sõjaväelane Steven Linkov, kes jooksis53. vahetust ning lõpetas oma vahetuse ajaga 32.10.35.Saja päeva jooksul osalesid Indrek Saar, Henri Kaarma, Andres Hellerma, Laura Maasik, Marion Tibar, Raido Mitt, Rain Seepõld, Ando Õitspuu, Oliver Kulbas, Margus Klaan, Lauri Monvelt, Robert Telpt, Roman Hvalõnski, Armin Allmäe, Raido Raspel, Aleksandr Kulešov, Janar Juhkov, Marti Medar, Kalev Õisnurm, Jan Dubrovski, Klarika Kuusk, Steven Rehelem, Karel Hussar,Ülari Kais, Kaupo Sasmin, Mairo Mändla, Tarmo Mändla, Tiit Palu, Markus Joonas Palu, Markus Rene Pae, Jaagup Truusalu, Kaspar Loog, Lauri Enn, Kenny Kivikas, Lauri Luik, Indrek Ilumäe, Raido Ränkel, Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu, Mart Kivi, Anne-Ly Palm, Karol Hanga, Mario Markus, Arvi Alamaa, Margus Koor, Ivar Ivanov, Maidu Saar, Aare Kutsar, Allan Männi, Margus Hanni, Martin Vilismäe, Sergei Rjabõskin, Steven Linkov, Taavi Tambur, Peep Jalakas, Matt Rammo, Kristjan Kokk, Erkki Hummal, Indrek Mumm, Madis Osja­mets, Urmo Kallakas, Silja Jürs, Brit Rammul, Pille Hinn, Merill Mägi, Martin Tamm, Joel Puulmann, Ivar Sikk, Raivo Alla, Ats Sõnajalg, Jürgen Veber, Mihkel Trees, Andry Soo, Raio Piiroja, Raul Olle, Riho Kirsipuu, Allar Raja, Rainer Kravets, Tanel Koho, Rauno Reinart, Marek Võsu, Olari Orm, Pärtel Piirimäe, Rainer Nisloni, Tiit Oinus,Cris Poll, Erkki Ehasalu, Karre Lauring, Bert Tippi, Tarvi Tameri, Reigo Jörsi, Avo Muromägi, Karol Keskküla, Kain Väljaots, Liis-Grete Arro, Priit Ailt, Priit Simson, Jüri Jaanson, Ott Pärna ja Saskia Alusalu.

Kristi Linkov

Cris Poll, Erkki Ehasalu, Karre Lauring, Bert Tippi, Tarvi Tameri, Reigo Jörsi, Avo Muromägi, Karol Keskküla, Kain Väljaots, Liis-Grete Arro, Priit Ailt, Priit Simson, Jüri Jaanson, Ott Pärna ja Saskia Alusalu.

