Soovitus: telli paberivaba valijakaart

Enne valimisi saadab riik igale hääleõiguslikule inimesele valijakaardi, millel on info valimise aja ja koha kohta. Praegu on valijatel õige aeg otsustada, kas valijakaart tuleb paberil valija elukoha aadressile või paberivabalt e-postkasti.

“Sel aastal on lausa kaks korda võimalik oma hääl anda – märtsikuus riigikogu valimistel ja maikuus Euroopa Parlamendi valimistel,” ütles siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas.

Selleks, et saada valijakaart oma meilile, soovitas ta oma eesti.ee meiliaadressi suunata igapäevaselt kasutatavale meiliaadressile. Kellel see juba tehtud, ei pea enam midagi tegema ja valijakaart laekub meilile.

Tänavuste valimiste eel saab paberivaba valijakaardi üle 300 000 inimese, kelle eesti.ee aadress on juba isiklikule meiliaadressile suunatud.

“Samuti on oluline märkida, et paberivaba valijakaardi saamine ei tähenda, et inimene peaks e-hääletama – oma hääle saab endiselt anda ka valimisjaoskonnas,” lisas Enel Pungas. Valijakaarti ei pea hääletama minnes kaasa võtma.

Eesti.ee aadressi oma igapäevaselt kasutatavale meili­aadressile suunates saab edaspidi elektrooniliselt ka teisi olulisi riigi teateid, näiteks infot peatselt aeguvate dokumentide kohta. Aasta jooksul edastatakse riigi­portaali vahendusel ligi miljon teadet. Eesti.ee meili aadressi suunamiseks on vaja leheküljele IDkaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu siseneda.

Enne riigikogu valimisi tuleks üle vaadata ka oma rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmed. Valijale määratakse valimisjaoskond nende aadressiandmete alusel, mis on rahvastikuregistris 1. veebruari seisuga.

Valijakaardid saadetakse veebruari esimese kahe nädala jooksul. Riigikogu valimised toimuvad 3. märtsil. E-hääletamine ja eelhääletamine maakonnakeskustes algavad 21. veebruaril ja eelhääletamine kõikides jaoskondades 25. veebruaril.

