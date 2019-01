Saarte ja mandri vahel liikus aastaga üle veerand miljoni veoki

Suursaarte ja mandrivahelist parvlaevaliiklust opereeriv TS Laevad teatas, et vedas eelmise aastaga kahel liinil kokku 253 000 veokit ja haagist, mida on 15 protsenti rohkem kui tunamullu. Eraldi võttes on kasvunumbrid taas suuremad Hiiumaa liinil.

Rohuküla–Heltermaa liinil liikus aastaga üle 66 000 veoki ja haagise, mida on 28 protsenti rohkem kui aasta varem. Virtsu–Kuivastu liinil vedas TS Laevad ligi 187 000 veokit ja haagist, mida on võrreldes tunamullusega 11 protsenti enam.

TS Laevad juhatuse esimehe Jaak Kaabeli sõnul liikus liinidel kõige enam veokeid ja haagiseid juulis ja augustis, mõlemal kuul ulatus nende arv 27 000 sõidukini. Kõige vähem liikus suuri sõidukeid suursaarte ja mandri vahel mullu veebruaris.

Virtsu–Kuivastu liinil oli eelmisel aastal kõige rohkem veokeid-haagiseid kell 12.55 väljunud reisidel ja Rohu­küla–Heltermaa liinil oli populaarsem päeva kõige esimene, kell 6.30 väljunud reis. “Mõlemal suunal vedasime kokku 15 protsenti kõikidest päeva jooksul teenindatud veokitest-haagistest,” kommenteeris Kaabel.

Aasta viimasel kuul kasvas veokite-haagiste arv 10 protsenti ehk 17 000 sõidukini, mis on kõige väiksem kuine kasv alates eelmise aasta aprillist.

Rohuküla–Heltermaa vahel sõitis detsembris 4400 veokit ja haagist ehk 19 protsenti rohkem kui 2017. aasta detsembris. Virtsu–Kuivastu liinil liikus detsembris 13 000 veokit ja haagist ehk 7,5 protsenti enam.

Kokku vedas TS Laevad eelmisel aastal 999 000 sõidukit ehk 4,5 protsenti rohkem kui aasta varem.

Sildid: sõidukid, TS Laevad