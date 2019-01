SA Kärdla Sadam võib kohtupidamisest pääseda

Harda Roosna

Hiiumaa vallavolikogu võttis vastu otsuse asutada SA Hiiumaa Sadamad, see 20. jaanuaril jõustuv otsus võib kohtu alt päästa SA Kärdla Sadam, kuna ühendatakse uue sihtasutusega.Juriidiline isik SA Kärdla Sadam on üks süüdistatavaid nn Kärdla sadama kohtu­asjas, mille põhisüüdistuseks rahapesu ja sellega seotud kuriteod, mis pandi toime sadama ehituse ajal.





