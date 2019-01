Reformierakonna piirkonnajuht kritiseeris erakonna valikuid

Hiiumaa reformierakondlaste juht pole rahul, et nende antud sisend erakonna valimisprogrammis on peaaegu olematu ja ainus kandidaat Aivar Viidik erakonna üld­nimekirjas marginaalsel, 81. kohal.

Hiiu Leheni jõudis Reformierakonna Hiiumaa piirkonna­organisatsiooni esimehe Peep Lillemägi kiri piirkonna juhatuse liikmetele.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Autor: Harda Roosna Hiiumaa reformierakondlaste juht pole rahul, et nende antud sisend erakonna valimisprogrammis on peaaegu olematu ja ainus kandidaat Aivar Viidik erakonna üld­nimekirjas marginaalsel, 81. kohal.

Hiiu Leheni jõudis Reformierakonna Hiiumaa piirkonna­organisatsiooni esimehe Peep Lillemägi kiri piirkonna juhatuse liikmetele.

Palun oota... Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib EMT, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema avatud teenuse M-pay Internetis kasutamine.

Sildid: kandidaat, Reformierakond, valimine